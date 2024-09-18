«Мать пыталась вернуться за сыном»: появились подробности гибели 11-летнего мальчика в пожаре в Бердске

В Бердске родители с двумя детьми успели выбраться на улицу из горящего дома, однако 11-летний ребёнок остался на втором этаже.

В Бердске, 18 сентября, произошёл пожар в частном доме около школы №8.В пресс-службе МЧС сообщили, что во время пожара покинуть жилище успели родители с двумя детьми, ещё одного ребёнка спасла соседка, но на верху остался 11-летний мальчик. Он погиб.

Очевидцы рассказали Сиб.фм, что пожар начался на втором этаже, и огонь быстро охватил помещение. Родители с двумя детьми успели выбраться на улицу, но 11-летний мальчик остался наверху. Когда родители поняли, что их сын не вышел, мать попыталась вновь войти в дом для его спасения, но ей этого не удалось — её остановили прохожие. Женщина получила ожоги, её госпитализировали в больницу.

«Мать вывела двоих детей на улицу, пыталась вернуться, но ей не дали, так как всё было охвачено огнём», — поделился свидетель пожара.

Напомним, пожар в двухэтажном доме произошел сегодня в 09:51. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По уголовному делу назначена судебная экспертиза для установления точных причин гибели мальчика.