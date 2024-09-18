Между Луной и Солнцем: осеннее лунное затмение 18 сентября откроет коридор астрономических событий

При затмении ночного светила Земной шар оказываются в позиции между Луной и Солнцем, что отражается на магнитном поле нашей планете и, как следствие, влияет на настроение землян и события. Осенний коридор затмений открывает Луна 18 сентября 2024 года.

Для наблюдений с поверхности Земли лунное затмение самое простое в исполнении. Увидеть его можно без особых оптических приборов, но бинокль поможет рассмотреть мелкие детали. Сегодня лунный диск уйдёт в тень всего на 3,5 %, но визуально это будет не менее красиво, уверяют опытные наблюдатели.

Особенно чётко затмение увидят жители в западных и центральных регионов России. Длительность составляет чуть более четырёх часов. На этот раз Луна приобретёт оранжевый оттенок (атмосферная рефракция).

В народе сентябрьское затмение Луны называют Урожайным (от времени сбора урожая зерновых). Считается, что это астрономическое явление влияет на физическое и психическое здоровье человека (подавленность, небольшая меланхолия, депрессивность и апатичные состояния). Однако официальной медицине так и не удалось это доказать.

Подобные суждения имеют глубокие древние корни, когда люди не могли объяснить то, что видели в небе. Отсюда сложились приметы и суеверия лунного затмения и особенно коридора затмений (период времени между лунным и солнечным затемнением). В 2024 году он охватит отрезок от 18 сентября до 2 октября.

Астрологи единодушно заявляют о роковом значении осеннего коридора затмений на человеческие судьбы. По их мнению, в такой сложный период нужно находить компромиссы с людьми и выжидать паузы и не поддаваться эмоциональным порывам.

«Затмение является отличной возможностью наладить контакт со своим внутренним «я», попрощаться со всем ненужным и разобраться в накопившихся делах. В это время хорошо расставаться с вещами, которые давно пылятся зря на полках, избавляться от лишнего, в том числе и духовно», рекомендует российский астролог Амира Айданова.

Сибирские старожилы уверяют, что 18 сентября нельзя заключать помолвку или брак, назначать на этот день свадьбу или венчание. По их наблюдениям, семья продержится недолго, а расставание будет болезненным.