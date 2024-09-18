На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело — подозревается в мошенничестве на 3 миллиона

Генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» был задержан 28 марта, в деле возможны соучастники.

На олимпийского чемпиона Перлова завели новое уголовное дело, предполагают мошенничество на 3 миллиона рублей. Генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» задержали 28 марта. По информации источника НГС, следователи Новосибирска возбудили второе уголовное дело против олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова по подозрению в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), когда он занимал пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». В основу дела легли оперативные материалы сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

Следствие полагает, что Перлов, будучи руководителем клуба, заключал контракты с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля, работы по которым не выполнялись, а деньги поступали в распоряжение руководства клуба. Таким образом, из бюджета регионального Минспорта было похищено 3,3 миллиона рублей.

Следует отметить, что кроме Перлова, по делу также проходят бывший главный бухгалтер АНО «ФК „Новосибирск“» Татьяна Лошкарева и бывший начальник спортуправления клуба Константин Кричевский. Следствие продолжается.

Напомним, Андрей Перлов — олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе, обладатель множества наград. После завершения спортивной карьеры, он работал в сфере спортивного управления, занимал должность заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, с 2016 по 2023 годы возглавлял региональную федерацию футбола и с 2020 по 2022 годы был генеральным директором ФК «Новосибирск».

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