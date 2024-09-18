Новосибирский депутат Ростислав Антонов четко высказался о второй волне мобилизации

Депутат из Новосибирска Антонов поделился своим мнением о слухах о второй волне мобилизации.

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Сиб.фм объяснил, что решение о необходимости проведения второй волны мобилизации будет принимать высшее военное руководство.

«На сегодняшний день мобилизации не ведется, как только и если это решение будет принято, я вас уверяю, об этом узнают все», — заявил депутат.

Он также высказался и об Указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. В документе говорится, что с 1 декабря произойдет увеличение штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.

Антонов объяснил, что сейчас ведется набор добровольцев, и когда человек подписывает контракт с ВС РФ, то Вооруженные силы должны его обеспечить социальным пакетом, условиями службы и всем необходимым.

По его словам, Указ означает, что в бюджете страны будут заложены средства на содержание такой численности ВС РФ, что, по мнению депутата, дает возможность увеличить набор бойцов.

Антонов объяснил, что в условиях специальной военной операции армия находится в центре внимания, и набор контрактников осуществляется ежедневно. Он считает, что Указ, направленный на увеличение числа контрактников, является правильным решением.

Напомним, что Антонов прокомментировал информацию о тихой мобилизации.