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общество

Под Новосибирском экс-супругу погибшего на СВО обязали вернуть соцвыплату

Фото: Pexels.com

Суд признал бывшую жену погибшего жителя Искитима лишённой права на получение социальных выплат.

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение по делу о праве на получение социальных выплат за погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд признал, что бывшая жена погибшего жителя Искитима не имеет прав на получение единовременной выплаты и обязал её вернуть полученные 750 000 рублей. Ранее вторая супруга военнослужащего подала иск с требованием вернуть незаконно полученные средства.

Суд постановил, что бывшая супруга не является членом семьи погибшего военнослужащего. Следовательно, она не имеет права на социальные выплаты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мать пыталась заключить контракт на СВО, чтобы получить 805 тысяч рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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