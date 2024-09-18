«Получишь по башке граблями»: Новосибирский актёр Никита Кологривый рассказал, что не приемлет в продуктах и показал, как живёт в вагончике

Артист резко высказался в адрес кофе на безлактозном молоке, озвучил с чего начинается рабочий день.

Новосибирский актер Никита Кологривый провел экскурсию в актерский вагончик для подписчиков своего Telegram-канала. Артист рассказал о графике: с чего начинается день, а также показал, чем питается и что пьет.

«Ты приезжаешь и у тебя очень строгий график. Кстати, я обычно приезжаю впритык, не могу встать раньше и приехать заранее», — начал актер.

Далее Кологривый рассказал, что работа над образом состоит из двух этапов. Прежде, чем одеться в нужный костюм, нужно нанести грим.



«Это необходимо, чтобы не запачкать костюм. Грим — это тон для кожи, прическа, растительность на лице и проч», — подчеркнул Кологривый.



Далее артист показал несколько мест в вагончике. Например, спальную зону, где можно закрыться и отдохнуть.

Показал также ванную комнату, душ и туалет.

Что касается питания: на его столе должны быть орехи, газировка, ягоды, вода, кофе.





«Люблю кофе... Кофе, чёрт побери, с молоком. С обычным молоком, с коровьем. Другое молоко не признаю. Приезжайте в Осетию, скажите бабушке: «А есть безлактозное молоко?» Как получите по башке граблями», — резко закончил актер.

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