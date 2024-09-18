Привычки жителей Китая возмутили туристку из Новосибирской области

Жительница Сибири возмутилась привычкам китайцев.

Как сообщает портал “Горсайт”, ссылаясь на туристку из Новосибирской области, которая была в городе Ханчжоу, китайская культура удивительна и необычна, однако традиции местных жителей вызвали недоумение у женщины.

Так, например, в общественном транспорте не принято уступать место, даже если ты с ребёнком.

«Стоящая мама с малышом на руках и сидящая молодёжь или взрослый мужчина, уткнувшийся в телефон – привычная картина», – рассказала сибирячка.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Кумохин день