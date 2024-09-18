Раскрыта суть антироссийской деятельности звезды кино из Новосибирска Лазаревой*

Стало известно, почему телеведущую из Новосибирска Татьяну Лазареву* признали иноагентом.

Татьяна Лазарева* — известная российская актриса, телеведущая, певица, ютубер и общественный деятель. Она родилась 21 июня 1966 года в Новосибирске.

Лазарева* приобрела широкую популярность в конце 1990-х годов, когда стала ведущей юмористического шоу «О.С.П.-студия». Также она сыграла роль в комедийном сериале «33 квадратных метра» и его продолжениях.

С 2004 по 2012 год актриса работала на телеканале СТС, где была автором и ведущей шоу «Хорошие шутки». Она дважды становилась лауреатом премии «ТЭФИ» в номинациях «Лучшая развлекательная программа» (2003) и «Лучший ведущий развлекательной программы» (2006).

В середине лета 2022 года телеведущая была объявлена иноагентом на территории РФ. В графе об иностранных источниках финансирования у нее была указана Украина.

В сентябре 2024 года стало известно, что Лазарева* заявила, что считает, что статус иноагента подрывает доверие к ней в обществе. Об этом сообщали «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Лазарева Т. Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание «иностранный агент» вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — говорится в документах.

Также в материалах дела сообщается, что включение в реестр «является дискриминацией», так как «имеет место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности».

По словам ее адвоката Леонида Соловьева, телеведущая обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента, но требования не были удовлетворены.

В июне 2024 года ее объявили в розыск по уголовной статье. По данным ТАСС, розыск был объявлен по ст. 280.3 Уголовного кодекса в связи с дискредитацией армии.

Также стало известно, что в отношении Лазаревой* было возбуждено дело об оправдании терроризма.

10 июля телеведущую заочно арестовали.

Известно, что Лазарева* переехала с младшей дочерью в 2016 году в Испанию.

По словам бывшего супруга новосибирской телеведущей Михаила Шаца*, Лазарева* на момент начала специальной военной операции находилась по работе в Киеве, и артистке пришлось покинуть Украину и вернуться в Европу. После этого она негативно высказалась о действиях ВС РФ и лишилась проектов в России.

Татьяна Лазарева* — признана иностранным агентом по решению Минюста РФ. Также внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Михаил Шац* — внесен в реестр иностранных агентов Минюстом РФ.