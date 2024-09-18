Спасатели Новосибирска откачали 7,5 тыс кубометров воды с затопленных дач

Из затопленной территории СНТ в Новосибирске спасатели смогли откачать 7,5 тысяч кубометров воды.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в затопленном СНТ «Метростроитель» в Первомайском районе города за 5 дней спасатели МАСС удалось откачать около 7,5 тысяч кубометров воды. Уровень воды снизился на 70 сантиметров.

По словам специалистов, причина поводка заключается в продолжительных дождях на территории региона.

Напомним, что в Новосибирске после начала отопительного сезона на улицах забили горячие фонтаны