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общество

Спасатели Новосибирска откачали 7,5 тыс кубометров воды с затопленных дач

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Из затопленной территории СНТ в Новосибирске спасатели смогли откачать 7,5 тысяч кубометров воды.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в затопленном СНТ «Метростроитель» в Первомайском районе города за 5 дней спасатели МАСС удалось откачать около 7,5 тысяч кубометров воды. Уровень воды снизился на 70 сантиметров.

По словам специалистов, причина поводка заключается в продолжительных дождях на территории региона.

Напомним, что в Новосибирске после начала отопительного сезона на улицах забили горячие фонтаны

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Валерия Митрохина
Журналист

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