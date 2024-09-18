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общество

В Бердске Новосибирской области отправили на карантин 11 классов из-за вспышки ОРВИ

Фото: Сиб.фм

Из-за ОРВИ 11 классов отправили на карантин.

Как сообщает портал berdsk-online, в двух школах Бердска Новосибирской области произошел резкий рост заболеваемости ОРВИ, в связи с чем администрация школ приняла решение о введении карантинных мероприятий.

Известно, занятия приостановлены в 9 классах школы №8 и еще два класса в другом образовательном учреждении.

Также отмечается, что процент зарегистрированных случаев ОРВИ по области за прошедшую неделю увеличился в два раза. Об этом рассказала главный врач БЦГБ Елена Тоцкая.

Напомним, что в Новосибирске эпидемиолог Новоселов заявил об опасности нового штамма ковида XEC

#здоровье #школа #дети
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Валерия Митрохина
Журналист

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