В Новосибирске 23-летняя девушка продает девственность за 4500 долларов

Молодая девушка из Новосибирска решила продать свою девственность.

На специализированном сайте появилось предложение купить девственность девушки из Новосибирска, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В своей анкете Дарина указала, что она русская, ей 23 года. Также она поделилась своими пропорциями — 93/78/89.

Целью знакомства для Дарины являются отношения по расчету и онлайн-общение.

Сибирячка не состояла в отношениях и готова пройти медосмотр.

«Можно пообщаться онлайн, можно встретиться, неважно где, можно прямо сразу в отель», — написала жительница Новосибирска в анкете.

Дарина готова продать свою девственность за 4500 долларов (около 412 тысяч рублей).

Напомним, что свою девственность за 20 тысяч долларов также продавала молодая таджичка из Новосибирска.