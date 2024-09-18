В Новосибирске предлагают увеличить выплату при рождении ребенка до 50 000 руб

До 50 тысяч рублей предлагают увеличить выплату при рождении ребенка.

Депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко выступил соавтором законопроекта о повышении единовременной выплаты при рождении ребёнка. Об этом сообщили Сиб.фм.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), годовая естественная убыль населения в Российской Федерации превышает 320 000 человек, в связи с чем одним из главных направлений работы фракции «Справедливая Россия – За Правду» в ходе осенней сессии Государственной Думы РФ станет — демография.

Отмечается, что одной из ключевых причин снижения рождаемости является сложное финансовое положение граждан. Исследование Аналитического центра НАФИ подтверждает этот факт, указывая, что многие россияне откладывают рождение детей из-за материальных трудностей.

Согласно статистике, на содержание одного ребёнка уходит от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

В связи с этим фракция «Справедливая Россия – За Правду» нацелена на разработку мер, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в стране, включая поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости.

«Мы предлагаем увеличить выплату при рождении ребёнка до 50 000 рублей. Сегодня она отличается от региона к региону и в среднем почти вдвое ниже. К примеру, в Новосибирской области при рождении ребёнка родители получают 29 525 рублей», – отметил депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко в социальных сетях.

Напомним, что депутат Госдумы Аксёненко будет настаивать на отмене НДФЛ для бедных