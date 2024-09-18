В Новосибирске суд закрыл уголовное дело похитителя мягких игрушек

Новосибирский суд отпустил мужчину, который обокрал автоматы с игрушками.

Как сообщается в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске суд закрыл уголовное дело в отношении мужчины, который крал мягкие игрушки и деньги из автоматов, расположенных в ТЦ «Виктория», «Район», магазинах «Мария-Ра», «Пятерочка» и «Ярче». Сумма ущерба составила 30 760 рублей.

По версии следствия, сибиряка обвинили в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по 5 эпизодам и «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по 3 эпизодам.

В результате обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб, из-за чего суд закрыл уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирской области охранник предстал перед судом за кражу стройматериалов из больницы