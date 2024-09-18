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общество

В Новосибирске в центре «Вектор» разработали новую вакцину от гриппа

Фото: Сиб.фм

Новую вакцину от гриппа создали специалисты центра «Вектор».

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в научном центре «Вектор» разработали новую вакцину против гриппа, которая в ближайшее время поступит в коммерческое производство.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на IX Национальном конгрессе бактериологов заявила, что этот препарат будет эффективной альтернативой традиционным вакцинам, производимым на основе куриных эмбрионов. Она отметила, что новая живая культуральная вакцина позволит значительно снизить стоимость производства и улучшить экономическую доступность прививок.

Напомним, что в Бердске Новосибирской области отправили на карантин 11 классов из-за вспышки ОРВИ

#здоровье #вакцина
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Валерия Митрохина
Журналист

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