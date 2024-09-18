В Новосибирске закончили ремонт путепровода на Трикотажной

Путепровод на улице Трикотажной введен в эксплуатацию. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Контракт на ремонт автодорожного путепровода через железнодорожные пути станции Новосибирск-Восточный был заключен в 2023 году с подрядчиком ООО «Батл». Ремонтные работы проводились в два этапа.

В прошлом году был отремонтирован дорожный полотен и перильные ограждения на одной полосе моста, а в 2024 году – на другой полосе.

Путепровод, построенный в 1957 году, имеет длину более 70 метров и ширину 25 метров. Последний ремонт проводился в 2018 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области инвестор из Китая хочет построить заводы.