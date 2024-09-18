В Новосибирской области инвестор из Китая хочет построить заводы

Новосибирская область планирует запуск совместного с китайскими инвесторами проекта в сфере логистики.

Проект может быть реализован на первой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) региона. Об этом сообщил министр экономического развития области Лев Решетников на Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «Инпарк-2024».

По словам Решетникова, на данный момент уже подтверждены инвестиции в размере 9,3 млрд рублей. В рамках ОЭЗ предполагается строительство ряда производственных предприятий, включая завод по производству тротуарной плитки с объемом инвестиций 2 млрд рублей. Соглашение о его строительстве было подписано на ПМЭФ.

Также, по данным онлайн-издания «Континент Сибирь», к концу 2024 года в Южном промышленном районе может быть запущен завод по обработке льна и рапса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что автотрассу от Татарска до Карасука в Новосибирской области отремонтировали по нацпроекту БКД.