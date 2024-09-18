В Новосибирской области собираются реструктурировать кредитов на 20 млрд рублей

Новосибирская область рассчитывает получить 20 миллиардов рублей в рамках реструктуризации двух третей бюджетных кредитов. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников на пленарном заседании форума Инпарк-2024.

Средства планируется направить на докапитализацию регионального фонда промышленности. По словам министра, высокие кредитные ставки затрудняют развитие инвестиционных проектов.

Также часть средств пойдет на компенсацию инвестиционного вычета для новосибирских компаний. В прошлом году на эти цели было выделено 4,5 миллиарда рублей.

Оставшиеся средства будут использованы для развития промышленной и инженерной инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) в районе ПЛП. Документы на создание ОЭЗ уже направлены в Минэкономразвития РФ. Кроме того, рассматривается реализация второй очереди проекта КРТ «СмартСити».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин провел повторный прием членов родительских комитетов школ Новосибирской области.