В Новосибирской области в сентябре начнется проверка бомбоубежищ

До 23 сентября в органах местного самоуправления Новосибирской области должны быть созданы инвентаризационные подкомиссии.

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Юрий Петухов подписал постановление о проведении инвентаризации бомбоубежищ в регионе.

Согласно документу, до 23 сентября 2024 года в органах местного самоуправления должны быть созданы инвентаризационные подкомиссии. Региональное правительство постановило предоставить им доступ к защитным сооружениям гражданской обороны для проведения осмотра.

Обследование всех бомбоубежищ в Новосибирской области необходимо завершить до 18 октября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закончили ремонт путепровода на Трикотажной.