В Новосибирской области запустят шесть новых производств

На территории индустриального парка «Южный» в Новосибирской области будут открыты шесть новых производств. Соответствующие соглашения были подписаны на форуме «ИнПарк-2024».

В пресс-службе Министерства экономического развития Новосибирской области сообщили, что в индустриальном парке появятся площадки для производства фрезерных станков, кровли и профнастила, кондитерских изделий, функционального питания и косметических средств.

Производство кондитерских изделий и готовой еды планируется запустить к 2026 году. Проект по запуску цеха для изготовления гибкой упаковки завершится через 1,5 года. Производство кровли и фасада будет открыто в течение пяти лет. Врио гендиректора Корпорации развития региона Вячеслав Радионов отметил, что документы для оформления земельных отношений с резидентами уже готовятся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обновили почти 100 км дорог.