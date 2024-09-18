Журналист Сиб.фм Ольга Павлова стала победителем конкурса «Сибирь.ПРО»

Корреспондент крупного холдинга одержала победу в номинации «Свой дом».

Журналист Сиб.фм Ольга Павлова стала победителем престижного межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Церемония награждения победителей 19-го Межрегионального конкурса журналистского мастерства прошла в Новосибирске 17 сентября.

Материал в рубрике «Свой дом» был высоко оценен членами жюри.





Напомним, что проект «Сибирь Про», организованный по инициативе полномочного представителя Президента России в Сибири, проходит уже в 19 раз. В этом году в конкурсе принимали участие представители средств массовой информации всех десяти регионов округа. Всего было представлено около двухсот работ.

Девиз проекта – «Власть, бизнес, СМИ: партнерство во имя стабильности и процветания Сибири!».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установили инопланетные блестящие фигуры в парке «Арена».