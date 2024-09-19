Аналитики выяснили, сколько времени россияне уделяют сну

Только треть россиян отводят на сон 7-8 часов.

Аналитики DDX Fitness провели опрос среди россиян и выяснили, сколько времени они уделяют сну. Так, 40,3% респондентов отводит на него 6-7 часов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, положенные 7-8 часов спят 34,5%. Еще 11,1% хватает 4-6 часов. А 7,5% важно проводить в постели не менее 8-10 часов, иначе с утра глаза не открываются.

Тем временем 6,7% на буднях спят как придется, а на выходных — хоть до полудня и дальше.

Напомним, аналитики выяснили, что помогает россиянам справиться с осенней хандрой.