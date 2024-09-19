Аномально теплая и снежная зима прогнозируется в Новосибирске

В Новосибирске не ожидается затяжных морозов. Сиб.фм собрал прогноз погоды на три месяца зимы.

По данным сервиса «Ну и погода», такого декабря не было никогда. В некоторые дни прогнозируется даже плюсовая температура воздуха, что не типично для Сибири в это время года.

С 1 по 3 декабря ожидается +0 градусов и небольшой снег. С 4 по 5 число прогнозируется до +1 градуса. А с 6 по 22 декабря средняя температура воздуха составит от -1 до -5 градусов. С 23 по 29 декабря будет ощутимое понижение воздуха – придут морозы от -10 до -18 градусов. Но для Сибири это считается аномально теплой погодой для зимы. 30 и 31 декабря ожидается потепление до -7 градусов и снегопад.

В январе тоже не ожидается сильных морозов. С 1 по 26 число температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до -8 градусов. В некоторые дни будет снегопад. В остальные – переменная облачность. А с 27 до 31 января резко похолодает до – 28 градусов.

Последний месяц зимы прогнозируется снежным и с плюсовой температурой в некоторые дни. 1 и 2 февраля температура воздуха составит -12 градусов, осадков не прогнозируется. С 3 по 7 февраля – до -7 градусов, возможны осадки.

8 февраля ожидается +1 градус и кратковременный снег. А с 9 по 18 число – понижение температуры от -9 до -12 градусов. С 19 по 23 февраля температура воздуха пойдет на повышение – прогнозируется от +1 до +3 градусов. А с 24 по 28 февраля – до -6 градусов без осадков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бабье лето придет в Новосибирск с 18 сентября на пять дней.