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общество

Депутат Госдумы предложил увековечить память выпускников военного училища в Новосибирске

Фото: телеграм-канал Дмитрия Савельева

Монумент будет построен без привлечения бюджетных средств.

В четверг, 19 сентября, депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев предложил губернатору Андрею Травникову увековечить память воинов-героев, выпускников Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Дмитрий Савельев отметил, что училище более полувека выпускает офицеров, защищающих интересы России и свободу граждан. Многие из выпускников в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

Он также сообщил, что монумент будет построен без использования бюджетных средств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске столетие Арнольда Каца отметили концертом в зале с его именем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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