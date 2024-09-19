Депутат Госдумы предложил увековечить память выпускников военного училища в Новосибирске

Монумент будет построен без привлечения бюджетных средств.

В четверг, 19 сентября, депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев предложил губернатору Андрею Травникову увековечить память воинов-героев, выпускников Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Дмитрий Савельев отметил, что училище более полувека выпускает офицеров, защищающих интересы России и свободу граждан. Многие из выпускников в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

Он также сообщил, что монумент будет построен без использования бюджетных средств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске столетие Арнольда Каца отметили концертом в зале с его именем.