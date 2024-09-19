В Новосибирске столетие Арнольда Каца отметили концертом в зале с его именем

100 лет исполнилось со дня рождения основателя Новосибирской филармонии Арнольда Каца.

Вчера, 18 сентября 2024 года, в Новосибирской филармонии состоялся концерт в честь столетия дирижера и создателя Новосибирского симфонического оркестра Арнольда Каца. Известно, что Арнольд Кац единственный в России, кто возглавлял созданный оркестр в течение 50 лет. Об этом сообщили "Вести Новосибирск".

В память о нем в подземке Новосибирска курсирует юбилейный состав, где один из вагонов украшают семейные и концертные фотографии Арнольда Каца.

Также три памятные выставки открыты в музеях «Россия ─ моя история», краеведческом и перед входом в концертный зал Новосибирской филармонии.

Напомним, что на форуме в Новосибирске обсудили укрепление семейных ценностей