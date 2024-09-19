На форуме в Новосибирске обсудили укрепление семейных ценностей

Как укрепить семейные ценности, рассказали на форуме в Новосибирске.

На форуме «Гражданский диалог», который проходит в Новосибирске, около 1 000 человек обсудили тему «Семья и современность: ответственность и единство».

По словам заместителя гендиректора по региональному развитию Российского общества «Знание» Георгия Будного, семья является основой страны и главной ценностью всего общества, поэтому данная тематика очень важна для осуждения среди молодежи.

Цель форума — найти современные и актуальные способы поддержки семей и укрепления традиционных семейных ценностей.

Напомним, что новые удостоверения многодетной семьи вводят в Новосибирской области