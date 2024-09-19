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общество

Новые удостоверения многодетной семьи вводят в Новосибирской области

Фото: Правительство Новосибирской области

В регионе вводят новые удостоверения многодетной семьи.

С 1 октября 2024 года всех регионах страны, в том числе, и в Новосибирской области, запустят пилотный этап проекта по внедрению цифрового удостоверения, который будет подтверждать, что семья является многодетной. Документы нового образца введены по Указу Президента от 23.01.2024 №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Так, например, в регионе первыми обладателями удостоверения стали такие семьи как Чащины, Овсянкины и Любимовы. В случае если у семьи уже есть подобное удостоверение, то они могут переоформить документ и получить новый образец.

Известно, что подать заявление можно в центр социальной поддержки населения, МФЦ и на портале Госуслуг.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске глава Союза отцов Майоров призвал рожать в 18 лет

#многодетная семья
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Валерия Митрохина
Журналист

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