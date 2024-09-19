Глава СК Бастрыкин обсудил проблемы двух школ в Новосибирской области

К Александру Бастрыкину повторно обратились жители региона.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием жителей Сибири по вопросам капитального ремонта образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К Александру Бастрыкину повторно обратились члены родительских комитетов школ № 26 города Обь и № 6 Станционного сельсовета Новосибирского района. Ранее родители жаловались на затягивание ремонта и переполненность школ, куда временно перевели учеников. По их словам, обращения в региональную администрацию не давали результатов.

В ходе приема представители комитетов сообщили, что ситуация начала улучшаться. Ремонтные работы будут завершены в ближайшие месяцы.

Жители поблагодарили Александра Бастрыкина и руководство Следственного комитета России по Новосибирской области за помощь в решении вопроса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали новую уникальную вакцину от гриппа.