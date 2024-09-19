В Новосибирске разработали новую уникальную вакцину от гриппа

Роспотребнадзор анонсировал выпуск новой генноинженерной вакцины против гриппа. Об этом пишет VN.ru со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Вакцина разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она позволяет отказаться от использования куриных эмбрионов при производстве, что решает актуальную проблему.

Анна Попова также выразила надежду, что в ближайшие дни препарат получит коммерческое использование.

В Новосибирской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививку уже сделали более 300 тысяч человек, а в регион поступило 822 тысячи доз вакцин.