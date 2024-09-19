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общество

В Новосибирске разработали новую уникальную вакцину от гриппа

Фото: freepik.com

Роспотребнадзор анонсировал выпуск новой генноинженерной вакцины против гриппа. Об этом пишет VN.ru со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Вакцина разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она позволяет отказаться от использования куриных эмбрионов при производстве, что решает актуальную проблему.

Анна Попова также выразила надежду, что в ближайшие дни препарат получит коммерческое использование.

В Новосибирской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививку уже сделали более 300 тысяч человек, а в регион поступило 822 тысячи доз вакцин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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