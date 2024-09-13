Вакцинация от гриппа началась в Новосибирской области

Более 1 млн новосибирцев планируют привить от гриппа, что составляет 60% от общего числа.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что на данный момент в регионе не зафиксировали случаи заболеваемости гриппом, однако врачи ожидают данный сезонный подъем.

По словам специалистов Роспотребнадзора, лучшая защита от гриппа — это вакцинация. Они также отметили, что сейчас уже началась прививочная кампания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что терапевт Васильева перечислили абсолютные противопоказания к вакцинации