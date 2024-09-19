Метеоролог Позднякова объянила, почему в России нет бабьего лета

По словам специалиста, текущие погодные условия можно назвать продолжением лета.

Метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с Pravda.Ru, почему в России нет бабьего лета. Так, по ее словам, текущение погодные условия можно назвать продолжением лета.

«Потому что бабье лето — это период возврата тепла в сентябре, когда у нас бывает под конец августа похолодание, дождливо. Начало сентября, а потом возврат тепла. Так что можно сказать, что у нас период бабьего лета просто влился в метеорологическое лето. Потому что сейчас погода летняя, не сентябрьская и не погода бабьего лета», — рассказала эксперт.

Меж тем, по мнению Поздняковой, маловероятно, что необычная погода в сентябре потянет за собой последующие климатические аномалии, например лютую зиму.

Напомним, в Новосибирске синоптик Лапчик заявила о начале бабьего лета с 19 сентября.