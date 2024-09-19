Нарколог Гришин оценил опасность капельниц на дому

По мнению специалиста, лучше ставить капельницу в стационаре.

Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, главный врач АСД-центра Максим Гришин рассказал в беседе с Pravda.Ru об опасности капельниц на дому. По его мнению, такую процедуру лучше выполнять в стационаре.

«Лучше обращаться в стационар, потому что на дому нельзя оказать реанимацию.Кроме того, важна оценка состояния — то есть длительность запоя. То есть это же все зависит от самого человека — там хронические заболевания или ещё что-то», — рассказал специалист.

Если же пациент не согласен на госпитализацию, нужно обязательно проверить лицензию на соответствующий вид медицинского обслуживания. В ином случае капельница от запоя — не просто обман, а уголовное преступление, добавил врач.

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