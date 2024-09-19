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общество

Новосибирский девелопер прокомментировал увольнение главы департамента строительства и архитектуры

Фото: BFM-Новосибирск

В четверг, 19 сентября, Александр Бoйко, известный новосибирский девелопер, прокомментировал увольнение Алексея Кондратьева, главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Кондратьев проработал на своей должности более 20 лет. По словам Бoйко, его уход является знаковым событием для города, поскольку он был опытным специалистом в своей области. Девелопер отметил, что деловое сообщество восприняло этот факт с сожалением. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Бoйко также считает, что в последнее время наблюдается тревожная тенденция в отношении повышения внимания к вопросам превышения полномочий среди чиновников. Он отметил, что работа в муниципалитете сопряжена с постоянными новыми вызовами, что усложняет работу руководителей.

Предприниматель подчеркнул, что сожалеет по поводу текущей ситуации и отметил трудности, с которыми сталкиваются высшие чиновники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы пожаловались главе СКР Бастрыкину на затянувшийся ремонт в школах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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