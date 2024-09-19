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общество

Новосибирцы пожаловались главе СКР Бастрыкину на затянувшийся ремонт в школах

Фото: Сиб.фм

В школах Новосибирска затягивают ремонт — местные жители обратились к главе СКР.

В пресс-службе следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что родители учеников школы №26 и №6 обратились к главе СКР Александру Бастрыкину из-за того, что в учебных учреждениях долгое время не прекращаются ремонтные работы. По этой причине учеников отправляют в другие школы, где и так не хватает мест, что доставляет неудобство детям.

“Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовные дела и оперативно их расследовать, а также в кратчайшие сроки завершить все экспертизы", — прокомментировала Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Елена Коновалова.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался аварийными домами на ОбьГЭС в Новосибирске

#школа
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Валерия Митрохина
Журналист

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