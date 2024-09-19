Опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске 19 сентября: список улиц

Стало известно, какие дома отключат от горячего водоснабжения.

В Новосибирске ожидаются плановые отключения горячей воды, затронувшие часть районов города. Запланировано отключение горячего водоснабжения в 291 жилом доме.

Дзержинский район — 35 домов;

Отключенные дома:

Адриена Лежена улица: 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 11 к2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 , 27/1, 29, 29/1, 31

Кошурникова улица: 23, 23/1, 23/2, 23/3, 27, 29, 29/1, 29/2, 29/2а, 29/3, 29/4, 29/5, 31, 33

Заельцовский район — 5 домов;

Калининский район — 6 домов;

Октябрьский район — 111 домов;

Отключенные дома:

1-й Панфиловцев переулок: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34

2-й Панфиловцев переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33

Автогенная улица: 144а, 144б, 146, 148, 150, 150/1, 152, 152/1, 154, 154/1, 156, 156/1, 158, 163, 167

Грибоедова улица: 147

Коммунстроевская улица: 176, 178, 180, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 200, 206, 207, 208, 209

Крамского улица: 4а, 6, 7, 8, 10, 12, 24, 26

Никитина улица: 138б, 144, 150, 152а, 154, 154а, 156

Панфиловцев улица: 9, 13, 17, 19, 21, 43, 45

Пешеходная улица: 1, 5, 5/1

Псковская улица: 3, 5, 7, 9, 11

Радиотехническая улица: 42, 53, 55, 57а

Узловая улица: 2

Первомайский район — 134 дома.

Отключенные дома:

1-я Каштановая улица: 1, 1/1, 1/3, 1/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-я Каштановая улица: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Березовая улица: 1, 2, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2

Каштановая улица: 1/1, 1/2, 1/6, 1/7, 1/9 стр., 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 39

Одоевского улица: 3, 5, 9, 12, 19

Приграничная улица: 2

Пришвина улица: 1, 2, 2/1, 3, 4

Твардовского улица: 1а, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20

Ученическая улица: 1, 1а, 2, 2/1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Шукшина улица: 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 7/1 стр., 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Кроме того, в городе произошли аварийные отключения горячего водоснабжения. Горячая вода отключена только в одном доме в Дзержинском районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закончили ремонт путепровода на Трикотажной.