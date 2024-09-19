Почти 100 км дорог отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске идет ремонт почти 100 км дорог.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что в конце строительного сезона в Новосибирске будет отремонтировано почти 100 километров улично-дорожной сети.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, 19,2 километров дорог ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а 75 км восстанавливаются за счет средств областного и городского бюджетов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске назвали главные опасности на дорогах для водителей