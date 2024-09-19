Под Новосибирском дали отопление раньше срока

В Бердске отопительный сезон начался на пять дней раньше запланированной даты.

Изначально подача тепла в жилые дома была запланирована на 23 сентября. Однако отопление начали включать 18 сентября.

Глава города Роман Бурдин сообщил в своем телеграм-канале, что с 17 сентября начали подключать объекты социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы.

Он также отметил, что центральная часть Бердска первой получит отопление. В Микрорайоне работы по замене магистралей котельной «Новая» завершатся 19 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился список улиц, где заработает отопление.