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общество

Под Новосибирском дали отопление раньше срока

Фото: Pexels.com

В Бердске отопительный сезон начался на пять дней раньше запланированной даты.

Изначально подача тепла в жилые дома была запланирована на 23 сентября. Однако отопление начали включать 18 сентября.

Глава города Роман Бурдин сообщил в своем телеграм-канале, что с 17 сентября начали подключать объекты социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы.

Он также отметил, что центральная часть Бердска первой получит отопление. В Микрорайоне работы по замене магистралей котельной «Новая» завершатся 19 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился список улиц, где заработает отопление.

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Игорь Кириченко
Журналист

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