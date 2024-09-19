С 20 сентября на левом берегу Новосибирска изменится работа трамваев

Трамваи №10 и №18 на левом берегу Новосибирска изменят свою работу с 20 сентября.

В Новосибирске на левом берегу в период с 20 сентября (22:00) до 22 сентября (05:00) 2024 года будет закрыто движение трамваев на участке улицы Широкой от улицы Демьяновской до улицы Дюканова.

Соответственно, 21 сентября общественный транспорт будет передвигаться по следующим направлениям:

Маршрут № 10 — депо, остановочный пункт «ТГ «Левобережный», ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского, ул. Блюхера, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, остановочный пункт «ТГ «Левобережный», депо.

Маршрут № 18 — в прямом и обратном направлениях – конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, ул. Широкая, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Ранее Сиб.фм сообщал, что стал известен список улиц Новосибирска, где дадут тепло 19 сентября