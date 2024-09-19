Стали известны подробности жизни новосибирца, погибшего в московском офисе Wildberries

Появились подробности жизни новосибирца, который трагически погиб в московском офисе Wildberries.

18 сентября в головном офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погиб уроженец Новосибирска Ислам Эльмурзаев. Известно, что мужчина был профессиональным бойцом смешанных единоборств.

Как сообщает телеграм-канал Mash, уроженец Новосибирска Ислам Эльмурзаев работал охранником в бизнес-центре «Романов двор», расположенном в Романовом переулке в центре Москвы. Он известен как боец ММА, ранее выступавший под псевдонимом Цечоев.

Последний поединок Ислам провел в рамках турнира Fight Nights Global 93. На профессиональном ринге он одержал две победы и потерпел одно поражение.

Правоохранительные органы задержали около 30 человек. В перестрелке пострадали восемь человек.