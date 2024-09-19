Стало известно, какая продукция начала меньше дорожать в Новосибирской области

В Сибирском главном управлении Банка России проанализировали факторы, влияющие на динамику инфляции в Новосибирской области в августе.

По итогам месяца годовая инфляция в регионе составила 9,6%, что ниже показателя июля (9,9%). В Сибири этот показатель составил 9,3%, а в целом по стране — 9,1%.

Как сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева, в августе расширилось предложение товаров и услуг, что отразилось на ценах. Например, фрукты, такие как бананы, яблоки и виноград, хотя и стоили дороже, чем год назад, их цена снизилась по сравнению с июлем.

Также увеличилось предложение продукции птицефабрик из соседних регионов, что привело к более сдержанному росту цен на яйца. Годовой прирост цен на свинину и мясо птицы замедлился. В секторе бытовой техники появились новые бренды, преимущественно из Китая, и продавцы пока не повышают цены на этот ассортимент.

Замедлился рост цен на авиабилеты благодаря новым прямым рейсам из аэропорта Толмачево. Укрепление рубля также привело к снижению затрат на импорт некоторых товаров и материалов. Например, цены на женские пальто, блузки и мужские рубашки оказались ниже, чем год назад.

Кроме того, возобновленный запрет на экспорт бензина сдержал рост оптовых цен на топливо. Темп прироста платы за подписку на онлайн-видеосервисы также снизился.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет стабильно находиться вблизи 4%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новые удостоверения многодетной семьи вводят в Новосибирской области.