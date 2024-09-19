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общество

В Нижневартовске активисты изготавливают антидроновые одеяла для бойцов СВО

Фото: ugra-news.ru

В офисе Союза десантников Югры проводят мастер-классы по изготовлению армейских сухих душей, а также тактических одеял.

В Нижневартовске активисты изготавливают антридроновые одеяла для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Таких изделий было отправлено в зону проведения специальной военной операции больше сотни. Сейчас волонтеры готовят новую партию. К отправке собрано более 150 кисетов, в которые войдут предметы первой необходимости: браслеты выживания, сухой душ, салфетки, обезболивающие препараты, мази от ран, а также весточки из дома.

Мастер-классы по изготовлению армейских сухих душей, а также тактических одеял проводят в офисе Союза десантников Югры.

Напомним, военные РФ получат новые льготы.

#помощь #военные
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Дарья Бочкун
журналист

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