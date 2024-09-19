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общество

В Новосибирске борются за профессионалов в IT-сфере

Фото: Сиб.фм

За профессионалов в IT-отрасли работодатели в Новосибирске ведут «жесткую конкуренцию».

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на слова эксперта по рынку труда hh.ru Сибирь Еланы Таращук, сейчас в регионе работодатели в Новосибирске ведут «жесткую конкуренцию» за профессионалов в IT-отрасли и «талантливых новичков». Об этом пишет РБК Новосибирск.

Уточняется, что чаще всего местные компании ищут себе специалистов технической поддержки, программистов и разработчиков.

Также заместитель министра образования Новосибирской области Роман Каменев отметил, что в 2024 году по итогам вступительной кампании в учебные заведения абитуриенты чаще всего выбирали направления, которые тесно связаны с IT-отраслью.

Напомним, что делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым работает в Узбекистане

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Валерия Митрохина
Журналист

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