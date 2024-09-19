В Новосибирске четыре автомобиля столкнулись на Бориса Богаткова

Водителя одного из автомобилей увезли в больницу.

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова, 245, произошло массовое ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в 10:40.

По данным ГАИ Новосибирска, водитель автомобиля Mercedes-Benz 1985 года рождения столкнулся с попутным автомобилем Chery. В результате столкновения Chery врезался в стоящий впереди автомобиль Suzuki, который, в свою очередь, столкнулся с ГАЗелью.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.

В результате ДТП водитель автомобиля Chery был доставлен в лечебное учреждение. На данный момент характер его травм уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Барабинском районе Новосибирской области в ДТП с КамАЗом погибли два человека.