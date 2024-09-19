В Новосибирске девелопер Бойко начал строить новый квартал на Родниках

TS Group начала строительство нового жилого квартала на улице Краузе в Новосибирске.

В четверг, 19 сентября, на встрече с журналистами BFM-Новосибирск Александр Бoйко, учредитель девелоперской компании TS Group, объявил о начале строительства нового жилого квартала на улице Краузе. В рамках проекта планируется возведение 14 многоэтажных домов.

На данный момент ведется строительство первой высотки. Кроме жилых зданий, в будущем здесь появятся школа, магазины, поликлиника, детские сады и другие объекты социального назначения. Главной улицей квартала станет новая улица — Невский Бульвар.

Первый 25-этажный дом планируется завершить к 2027 году. Общий объем инвестиций оценивается в 30 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область утратила позицию в топ-10 по вводу жилья.