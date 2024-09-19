67.46% -4.3
67.46% -4.3
сегодня
19 сентября, 12:05
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 91.67 | eur 102.0
67.46% -4.3
сегодня
19 сентября, 12:05
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 91.67 | eur 102.0
сегодня 10:50
общество

В Новосибирске говядина подорожала на 50 руб

Фото: pexels.com

На 50 рублей подорожала говядина в сентябре в Новосибирске.

По словам посетителей рынков и магазинов Новосибирской области, а также индивидуальных предпринимателей, в сентябре резко увеличилась стоимость на говядину. Известно, что она подорожала сразу на 50 рублей. Об этом сообщил BFM-Новосибирск.

Как утверждает индивидуальный предприниматель Ольга Чикан, сейчас мясо без костей стоит 800 рублей за один килограмм.

«Еще в начале сентября цена была 740-750 рублей. Мясо на кости сейчас стоит от 650 рублей. Говядина дорожает практически ежемесячно на протяжении последнего года. Но это, наверное, самый ощутимый скачок», — отметила она.

Напомним, что в Новосибирске ситуация с ценами на картофель остается стабильной

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в