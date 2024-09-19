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общество

В Новосибирске гражданин Украины арендовал дом и устроил там нарколабораторию

Фото: МК в Новосибирске

Для аренды дома мужчина использовал фальшивый российский паспорт.

В Новосибирском областном суде вынесли приговор гражданину Украины, организовавшему в арендованном доме лабораторию по производству наркотиков.

Согласно материалам дела, в прошлом году мужчина прибыл в Новосибирск, где вместе с неустановленным лицом произвел более 34 килограммов запрещенных веществ. Для аренды дома он использовал поддельный российский паспорт.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вынесли приговор мужчине, который придавил женщину в дверь подъезда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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