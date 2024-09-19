В Новосибирске многодетные семьи получили удостоверения нового образца

В среду, 18 сентября, три многодетные семьи из Новосибирской области получили удостоверения нового образца.

Документ включает фотографии родителей, информацию о детях и сроки действия социальной поддержки. В этом году во всей России вводят удостоверение многодетной семьи единого образца.

По словам Татьяны Мальцевой, начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития региона, удостоверение сейчас выдается в бумажном формате. Однако в будущем его можно будет получить и в электронном виде. Удостоверение позволит семьям получать региональные меры поддержки и федеральные льготы.

Семьи с действующими документами могут переоформить удостоверение, обратившись в центр социальной поддержки или МФЦ. Также доступна подача заявления через портал Госуслуг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК Бастрыкин обсудил проблемы двух школ в Новосибирской области.