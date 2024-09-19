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общество

В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР

Фото из открытых источников

Сиб.фм обнародовал кадры, которые были запрещены в СССР.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 2

Этот кадр сделан в 1985 году фотографом Николаем Бахаревым. На фото – мужчина и женщина на пляже. В своё время автор снимка напечатал несколько таких фото и устроил рекламную компанию в центре города. Однако власти посчитали, что это распространение эротической информации и запретили ему это делать. С тех пор этот, казалось бы, безвинный кадр, не видел никто до сегодняшнего дня.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 3

1980 год. Фотограф решил снять женщину в объятьях супруга и продать снимок для иллюстрации в журнал. Ему отказали в публикации фотографии ссылаясь на то, что снимок запрещен к распространению.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 4

А за попытку распространения этой фотографии, автор снимка подвергся даже штрафу. Советская власть посчитала, что на кадрах демонстрируются эротические кадры, что было запрещено.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 5

Молодая женщина, внезапно запечатленная на пляже. На самом деле героиня фото полностью обнаженная и редакция обрезала некоторые части тела, поскольку подобные кадры нельзя публиковать и в наши дни.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 6

Снимок из цикла «На природе». Молодые строители отдыхают на пляже. Казалось бы, совершенно безобидное фото. Просто женщины в купальниках. Однако и этот снимок посчитали запрещенным.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 7

Кадр из цикла «В интерьере». Абсолютно обнаженная женщина на кровати и на фоне ковра.

Фото В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР 8

Ранее Сиб.фм публиковал кадры Ельцина и Хрущева в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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