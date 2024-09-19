В Новосибирске опубликованы запрещенные кадры сексуальных женщин в СССР

Сиб.фм обнародовал кадры, которые были запрещены в СССР.

Этот кадр сделан в 1985 году фотографом Николаем Бахаревым. На фото – мужчина и женщина на пляже. В своё время автор снимка напечатал несколько таких фото и устроил рекламную компанию в центре города. Однако власти посчитали, что это распространение эротической информации и запретили ему это делать. С тех пор этот, казалось бы, безвинный кадр, не видел никто до сегодняшнего дня.

1980 год. Фотограф решил снять женщину в объятьях супруга и продать снимок для иллюстрации в журнал. Ему отказали в публикации фотографии ссылаясь на то, что снимок запрещен к распространению.

А за попытку распространения этой фотографии, автор снимка подвергся даже штрафу. Советская власть посчитала, что на кадрах демонстрируются эротические кадры, что было запрещено.

Молодая женщина, внезапно запечатленная на пляже. На самом деле героиня фото полностью обнаженная и редакция обрезала некоторые части тела, поскольку подобные кадры нельзя публиковать и в наши дни.

Снимок из цикла «На природе». Молодые строители отдыхают на пляже. Казалось бы, совершенно безобидное фото. Просто женщины в купальниках. Однако и этот снимок посчитали запрещенным.

Кадр из цикла «В интерьере». Абсолютно обнаженная женщина на кровати и на фоне ковра.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры Ельцина и Хрущева в Новосибирске.