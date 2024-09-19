В Новосибирске открыли школу молодых ученых по применению синхротронного излучения в биологии

В Новосибирском государственном университете (НГУ) начала работу III школа молодых ученых на тему «Применение синхротронного излучения для решения задач биологии». Об открытии сообщили представители университета.

Более 100 молодых исследователей из различных городов России будут заниматься решением сложных биологических и химических задач, включая кристаллизацию биополимеров, их рентгеноструктурный анализ, методы малоуглового рентгеновского рассеяния и молекулярное моделирование.

Сергей Архипов, заведующий лабораторией НГУ, отметил, что цель школы — помочь молодым ученым освоить применение синхротронного излучения для изучения биополимеров и наладить контакт с экспертами для консультаций по различным аспектам исследования, от планирования эксперимента до обработки данных.

В школе участвуют 20 исследователей из Владивостока, Красноярска, Томска, Москвы, Пущино, Казани, Уфы и Калининграда. Программа включает лекции и мастер-классы, на которых студенты познакомятся с работой с кристаллами биополимеров, хранением образцов и обработкой дифракционных данных. Школа продлится 3 дня.

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