В Новосибирске столкнулись два автомобиля у ТЦ «Лента»

Из-за аварии образовалась пробка.

На улице Петухова в Новосибирске, рядом с торговым центром «Лента», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием седана и кроссовера BMW X5. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

В результате аварии на участке дороги образовалась пробка. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Ожидаются подробности от сотрудников ГИБДД, которые работают на месте происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске четыре автомобиля столкнулись на Бориса Богаткова.