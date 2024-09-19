В Новосибирске столкнулись два автомобиля у ТЦ «Лента»

Из-за аварии образовалась пробка.
На улице Петухова в Новосибирске, рядом с торговым центром «Лента», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием седана и кроссовера BMW X5. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.
В результате аварии на участке дороги образовалась пробка. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
Ожидаются подробности от сотрудников ГИБДД, которые работают на месте происшествия.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске четыре автомобиля столкнулись на Бориса Богаткова.