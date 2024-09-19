В Новосибирске торговцы алкоголем могут начать платить пошлину за все торговые точки

Депутаты Государственной Думы предложили Федеральному Собранию принять законопроект, предусматривающий установление государственной пошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя для каждого торгового объекта.

Инициатива была выдвинута депутатами во главе с председателем комитета Госдумы Максимом Топилиным и сенатором Сергеем Рябухиным. Об этом сообщает издание «infopro54».

В настоящее время организации платят пошлину в размере 65 тысяч рублей в год, независимо от числа точек продаж. Согласно новому законопроекту, размер пошлины составит 20 тысяч рублей в год за каждый объект торговли или заведение общепита. Та же сумма будет взиматься при переоформлении лицензии.

Авторы инициативы полагают, что введение новой пошлины позволит развивать конкуренцию и создать равные условия для всех участников рынка. Однако, как отмечает «infopro54», представители бизнеса обеспокоены возможными трудностями для предпринимателей. Галина Ильина, заместитель главы представительства рестораторов и отельеров РФ в Новосибирской области, считает, что эта мера усложнит работу бизнеса.

По подсчетам авторов законопроекта, нововведение позволит увеличить доходы региональных бюджетов с 4 до 5 миллиардов рублей. По данным 2ГИС, в Новосибирске насчитывается около 1,5 тысяч точек продажи алкоголя.

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